Пашинян заявил о готовности урегулировать отношения с Турцией

"Предварительные условия выдвигает Турция и это нелогично, так как они обусловлены отношениями с третьей страной ( Азербайджаном — ред.). А Армения готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян", — сказал Пашинян.

По его словам, такое признание больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов.