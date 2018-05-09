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Пашинян заявил о готовности урегулировать отношения с Турцией
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Пашинян заявил о готовности урегулировать отношения с Турцией 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий, передает РИА «Новости» заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Предварительные условия выдвигает Турция и это нелогично, так как они обусловлены отношениями с третьей страной (Азербайджаном — ред.). А Армения готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян", — сказал Пашинян.
По его словам, такое признание больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев скептически отнесся к заявлениями нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу непризнанного Нагорного Карабаха.
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