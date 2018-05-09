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Лукашенко хочет тесных связей с Россией
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Лукашенко хочет тесных связей с Россией 

News.ru 46 минут назад
Фото: News.ru
После окончания торжественной церемонии возложения венков в честь Дня Победы президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что братская политика страны по отношению к России меняться не будет, сообщает агентство БЕЛТА.
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