Лукашенко «МИРу»: Потерять память о войне невозможно при любой власти

Тысячи белорусов собрались сегодня на площади Победы в Минске . Там проходит масштабная акция « Беларусь помнит». С подробностями — корреспондент телеканал «МИР 24» Алексей Адашкин.

Девятое мая для каждого белоруса — день особый. Он несет в себе одновременно и горечь утраты, и радость освобождения, и осознание хрупкости мира. Праздничные мероприятия проходят буквально по всей республике. На площади победы в Минске многолюдно уже с утра. В полдень здесь прошла акция «Беларусь помнит», а также торжественная церемония возложения венков к монументу. В ней принял участие и президент Александр Лукашенко . Почтить память победителей и героев Великой Отечественной смогли и высшие должностные лица страны, и руководители общественных организаций, а также священнослужители и дипломаты. После официальной части белорусские артисты воссоздали живые скульптуры, которые изображают известные памятники и мемориалы, посвященные войне.

Каждый прожитый нами день — это бесценный дар всех тех, кто приближал Победу. Об этом сегодня напомнил белорусский лидер. Александр Лукашенко пообщался и с ветеранами, и с репортерами.

«Потерять память о Великой Отечественной невозможно при любой власти», — так президент Беларуси ответил на вопрос журналиста телеканала «МИР 24», который спросил — как не утратить память о событиях тех лет.

Территория Беларуси в июне 41-го превратилась в арену жесткого противостояния. 1 миллион 300 тысяч белорусов сражались на фронтах Великой Отечественной. В тылу врага активно действовали примерно 380 тысяч партизан. Именно в Минске было самое крупное городское антифашистское подполье в Европе. Беларусь очень дорого заплатила за победу. В войне погиб каждый третий житель республики. Сегодня в центре внимания — свидетели и участники Великой Отечественной. Их главное пожелание в этот день — чтобы мы смогли сберечь мир, завоеванный ценой миллионов жизней.

«Наши вооруженные силы, советский народ выполнил три исторические задачи: остановил фашистов под Москвой и Сталинградом, разгромил все командные пункты и сам понес большие потери. И третье — освободил народ Европы от фашистской чумы», — рассказал полковник в отставке Виктор Костко.

«В октябре 41 года меня мобилизовали и послали в Москву в спецшколу №3. Там готовили радистов. И в начале 42 года спецгруппа — подрывник, разведчик и я, радистка — была заброшена в тыл врага, в Брянские леса», — поделилась старший лейтенант Тамара Завгородняя.

К сожалению, участников тех событий остается все меньше. Сегодня в Беларуси проживает около восьми с половиной тысяч ветеранов. Их средний возраст — 95 лет. День Победы в Беларуси — действительно народный праздник. По всей стране проходят митинги-реквиемы, показательные выступления военнослужащих, спортивные соревнования, благотворительные акции. Сегодня в Минске, например, можно увидеть реконструкции танковых боев, поучаствовать в интерактивных квестах, научиться танцевать вальс и сфотографироваться с военной техникой. Торжества продляться до позднего вечера.

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