Ещё
Пашинян рассказал, к чему приведет международное признание Карабаха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

Пашинян рассказал, к чему приведет международное признание Карабаха 

РИА Новости 45 минут назад
СТЕПАНАКЕРТ, 9 мая — РИА Новости. Международное признание независимости Карабаха может стать путем к его объединению с Арменией, заявил в среду журналистам в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Что касается объединения Армении и Арцаха (армянское название Карабаха — ред.) — международное признание Арцаха является одним из путей к этому. Когда Арцах будет международно признанным государством, то народы Армении и Арцаха сами определят свое будущее", — сказал Пашинян.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
РИА Новости: последние новости
Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленты Президент Киргизии впервые принимает участие в шествии "Бессмертного полка" Пашинян поддержал стратегические отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»33
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану238
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде394
Путин спас ветерана на параде Победы530
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»70
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение