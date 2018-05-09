Пашинян рассказал, к чему приведет международное признание Карабаха 

СТЕПАНАКЕРТ, 9 мая — РИА Новости. Международное признание независимости Карабаха может стать путем к его объединению с Арменией, заявил в среду журналистам в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Что касается объединения Армении и Арцаха (армянское название Карабаха — ред.) — международное признание Арцаха является одним из путей к этому. Когда Арцах будет международно признанным государством, то народы Армении и Арцаха сами определят свое будущее", — сказал Пашинян.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.