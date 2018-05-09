Пашинян рассказал, к чему приведет международное признание Карабаха

СТЕПАНАКЕРТ, 9 мая — РИА Новости . Международное признание независимости Карабаха может стать путем к его объединению с Арменией , заявил в среду журналистам в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян

"Что касается объединения Армении и Арцаха (армянское название Карабаха — ред.) — международное признание Арцаха является одним из путей к этому. Когда Арцах будет международно признанным государством, то народы Армении и Арцаха сами определят свое будущее", — сказал Пашинян.