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Пашинян подтвердил, что будет добиваться отмены визового режима между Арменией и ЕС
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Пашинян подтвердил, что будет добиваться отмены визового режима между Арменией и ЕС 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Новый глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны Европейского союза. Об этом премьер заявил в среду на пресс-конференции в Степанакерте, трансляция которой велась онлайн.
"Для нас очень важен договор с ЕС, — подчеркнул Пашинян. — Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение и мы договоримся о безвизовом режиме".
Дипотношения с Турцией
Армения готова начать дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но ожидает, что такие же требования не будет выдвигать и Анкара, отметил Пашинян.
"Мы готовы без предварительных условий начать дипотношения с Турцией, но Анкара не должна также ставить предварительных условий по Нагорному Карабаху", — сказал он.
"Мы при этом намерены добиваться признания геноцида армян на международном уровне", — добавил он.
ТАСС: последние новости
Источник: Никол Пашинян прилетел в Нагорный Карабах на вертолете Лукашенко: белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне В Совфеде предположили, что отношения Армении и РФ не изменятся с избранием Пашиняна
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