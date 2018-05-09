Пашинян подтвердил, что будет добиваться отмены визового режима между Арменией и ЕС

"Для нас очень важен договор с ЕС, — подчеркнул Пашинян. — Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение и мы договоримся о безвизовом режиме".

Армения готова начать дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но ожидает, что такие же требования не будет выдвигать и Анкара , отметил Пашинян.

"Мы готовы без предварительных условий начать дипотношения с Турцией, но Анкара не должна также ставить предварительных условий по Нагорному Карабаху", — сказал он.

"Мы при этом намерены добиваться признания геноцида армян на международном уровне", — добавил он.