Президент Армении объяснил, в чем заключается революция по-армянски

Армянский президент Армен Саркисян назвал произошедшие в стране события «революцией по-армянски». Об этом сообщает Sputnik Армения.

"Это была «бархатная», ненасильственная — называйте как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв", — заявил Саркисян.

Он добавил, что общей обязанностью граждан страны является строительство Армении завтрашнего дня.

"Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники", — подчеркнул Саркисян.