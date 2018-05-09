Ещё
Президент Армении объяснил, в чем заключается революция по-армянски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Армении объяснил, в чем заключается революция по-армянски 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Армянский президент Армен Саркисян назвал произошедшие в стране события «революцией по-армянски». Об этом сообщает Sputnik Армения.
"Это была «бархатная», ненасильственная — называйте как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв", — заявил Саркисян.
Он добавил, что общей обязанностью граждан страны является строительство Армении завтрашнего дня.
"Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники", — подчеркнул Саркисян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху.
Газета.Ru: последние новости
Варданян рассказал, чего ждать Армении от первых месяцев премьерства Пашиняна Лукашенко уволил министра энергетики В Республиканской партии Армении рассказали об особенностях голосования за Пашиняна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде324
Путин спас ветерана на параде Победы454
Решение США по Ирану оказалось выгодно России24
Лондон сделал заявление по сделке с Ираном27
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы334
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение