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Лукашенко оценил вклад советского народа в победу над нацизмом
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Лукашенко оценил вклад советского народа в победу над нацизмом 

РИА Новости 20 минут назад
МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Весь советский народ внес свой вклад в победу над нацизмом, делить ее сегодня не к месту, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой — «приватизацией» нашей Победы", — сказал Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 73-й годовщины Великой Победы.
Глава государства процитировал слова посла РФ в Минске Александра Сурикова, который недавно сказал, что бывшие страны Советского союза вместе победили в войне, а в противном случае они и сегодня стояли бы на коленях. «Сказано правильно. Вместе, весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. И делить эту победу сегодня не к месту. Это так же больно для еще живущих ветеранов, как предавать ее забвению», — заявил Лукашенко.
По его словам, белорусы знают цену свободы и независимости, поэтому «так трепетно относятся к истории, так ревностно отстаивают принципы справедливости, честности и равенства». «Проводя миролюбивую политику, уважая интересы других народов, мы не откажемся от наших убеждений. Не станем их навязывать, но всегда протянем руку помощи тому, кто в ней нуждается. Это наша твердая и последовательная позиция», — сказал белорусский лидер.
Он также констатировал, что «время неумолимо идет вперед, заглушает боль и успокаивает память». «К сожалению, человеческая жизнь вновь обесценивается. Мир разделяется, рушатся вековые устои, стираются духовные ориентиры… Но белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем», — сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что победа в Великой Отечественной войне вернула людям право на свободную и мирную жизнь. «Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу, кто, не жалея собственной жизни, шел в бой, кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории», — добавил президент.
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