Экс-премьер Армении предложит Пашиняну «готовую программу правительства»

ЕРЕВАН , 9 мая. / ТАСС /. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян на днях предложит новоизбранному главе правительства Николу Пашиняну «готовую программу правительства». Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

"От всей души поздравляю с победой общенационального движения. У меня есть готовая программа правительства для экономического развития страны. На днях предложу эту программу новому премьер-министру Николу Пашиняну", — отметил Багратян. Он также уточнил, «что предлагал свои советы всем главам правительства Армении».

"Революции имеют две мобилизационные цели — «за» и «против». «Против» — удалась, настало время для «за»", — подчеркнул он.

Доктор экономических наук Грант Багратян занимал пост премьера Армении с 1993 до 1996 годы.