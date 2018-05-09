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Экс-премьер Армении предложит Пашиняну «готовую программу правительства»
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Экс-премьер Армении предложит Пашиняну «готовую программу правительства» 

ТАСС 41 минуту назад
ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян на днях предложит новоизбранному главе правительства Николу Пашиняну «готовую программу правительства». Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.
"От всей души поздравляю с победой общенационального движения. У меня есть готовая программа правительства для экономического развития страны. На днях предложу эту программу новому премьер-министру Николу Пашиняну", — отметил Багратян. Он также уточнил, «что предлагал свои советы всем главам правительства Армении».
"Революции имеют две мобилизационные цели — «за» и «против». «Против» — удалась, настало время для «за»", — подчеркнул он.
Доктор экономических наук Грант Багратян занимал пост премьера Армении с 1993 до 1996 годы.
ТАСС: последние новости
Источник: Никол Пашинян прилетел в Нагорный Карабах на вертолете Лукашенко: белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне Президент Армении заявил, что Серж Саргсян не собирается покидать страну
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