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Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»
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Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке» 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать акцию «Бессмертный полк». По словам главы государства, участники акции спросили его, почему им запрещают проходить с портретами своих родственников, погибших на войне. Белорусский лидер ответил, что такого запрета нет и не будет.
До этого 9 Мая в Белоруссии отмечали шествием по центральному проспекту Минска к площади Победы, где участники возлагали венки к монументу. Но позже от шествия пришлось отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.
«Если кто-то хочет, чтобы мы вернулись к старому формату, [когда] мы пешком шли с ветеранами войны до памятника с портретами… Но ветераны попросили… «Сделайте так, чтобы нам удобно было». Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами — в будущем году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то», — высказался Лукашенко.
Ранее организатор «Бессмертного полка» в Минске Валерий Драко заявил, что в 2018 году мэрия отказала в проведении акции, так как в республике в это время пройдет другая аналогичная акция — «Беларусь помнит». 8 мая глава организации «Русь молодая» Сергей Лущ сообщил, что акцию все-таки согласовали, но на другое время, передает РИА Новости.
В Мингорисполкоме сообщили, что предложили участникам «Бессмертного полка» принять участие в акции «Беларусь помнит», а не проводить отдельное шествие.
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В итоге утром 9 мая в «Бессмертном полке» в Минске приняли участие около тысячи человек. Они прошли по проспекту Независимости к площади Победы, а затем присоединились к участникам акции «Беларусь помнит».
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Комментарии82  Ещё 5 источников 
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