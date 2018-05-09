Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать акцию «Бессмертный полк». По словам главы государства, участники акции спросили его, почему им запрещают проходить с портретами своих родственников, погибших на войне. Белорусский лидер ответил, что такого запрета нет и не будет.

До этого 9 Мая в Белоруссии отмечали шествием по центральному проспекту Минска к площади Победы, где участники возлагали венки к монументу. Но позже от шествия пришлось отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.

«Если кто-то хочет, чтобы мы вернулись к старому формату, [когда] мы пешком шли с ветеранами войны до памятника с портретами… Но ветераны попросили… «Сделайте так, чтобы нам удобно было». Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами — в будущем году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то», — высказался Лукашенко.

Ранее организатор «Бессмертного полка» в Минске Валерий Драко заявил, что в 2018 году мэрия отказала в проведении акции, так как в республике в это время пройдет другая аналогичная акция — «Беларусь помнит». 8 мая глава организации «Русь молодая» Сергей Лущ сообщил, что акцию все-таки согласовали, но на другое время, передает РИА Новости

В Мингорисполкоме сообщили, что предложили участникам «Бессмертного полка» принять участие в акции «Беларусь помнит», а не проводить отдельное шествие.

В итоге утром 9 мая в «Бессмертном полке» в Минске приняли участие около тысячи человек. Они прошли по проспекту Независимости к площади Победы, а затем присоединились к участникам акции «Беларусь помнит».