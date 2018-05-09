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Лукашенко: В Беларуси свято чтят самоотверженность героев войны
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Лукашенко: В Беларуси свято чтят самоотверженность героев войны 

Российская Газета 1 час назад
Белорусский народ знает цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относится к истории, так ревностно «отстаивает принципы справедливости, честности и равенства», — заявил сегодня Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 73-й годовщины Великой Победы, передает БЕЛТА.
Глава государства поздравил соотечественников, ветеранов и гостей Беларуси с праздником и подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне вернула людям право на свободную и мирную жизнь. «Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу. Кто, не жалея собственной жизни, шел в бой. Кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории», — заявил президент.
Земля Беларуси, напомнил Лукашенко, омыта слезами детей, женщин и стариков. Обожжена огнем. Пропитана болью солдат и мирных жителей. «Мы — живущие на ней сегодня — должны помнить о героическом подвиге народа. Ведь война не просто сломала судьбы и украла мечты — она искалечила души и оставила глубокий след в сердцах белорусов», — обратил внимание белорусский лидер. Участники и гости торжественной церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Лидер Беларуси констатировал, что время неумолимо идет вперед, заглушает боль и успокаивает память. К сожалению, подчеркнул он, человеческая жизнь вновь обесценивается. Мир разделяется, стираются духовные ориентиры. «Но белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем», — сказал Александр Лукашенко.
Он добавил, что каждый год, отмечая День Победы, в Беларуси вспоминают не только страшное время военного лихолетья, но и то, каких усилий стоило восстановить страну после разрухи. «Видим, какой сильной и независимой она стала сегодня. Понимаем, какое это благо — жить и растить детей под мирным небом. И точно знаем, что каждый прожитый нами день — это бесценный дар всех, кто приближал Великую Победу», — подчеркнул президент РБ.
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