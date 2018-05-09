В Беларуси навсегда сохранят правдивую историю Великой Отечественной войны — А. Лукашенко

"Этот праздник пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него", — говорится в поздравлении.

"Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания", — подчеркнул А. Лукашенко.

Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам. «Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости», — обратил внимание президент. —0—