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Лукашенко направил Путину поздравление
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Лукашенко направил Путину поздравление 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.
«Сегодня мы с чувством гордости, благодарности и тихой скорби вспоминаем всех, кто подарил нам будущее, кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства», — говорится в поздравительном послании российскому президенту Владимиру Путину.
Как уточняется, Лукашенко также направил поздравительные послания президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Ранее Лукашенко поздравил граждан страны с Днём Победы, отметив, что белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне
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