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Ваш подвиг будет жить в наших сердцах: Лукашенко поблагодарил ветеранов
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Ваш подвиг будет жить в наших сердцах: Лукашенко поблагодарил ветеранов
Мир24
2 часа назад
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Президент
Беларуси
Александр Лукашенко
поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщается на сайте белорусского лидера.
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