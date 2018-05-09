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Ваш подвиг будет жить в наших сердцах: Лукашенко поблагодарил ветеранов
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Ваш подвиг будет жить в наших сердцах: Лукашенко поблагодарил ветеранов 

Мир24 2 часа назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщается на сайте белорусского лидера.
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