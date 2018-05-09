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Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
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Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Секции интересов России в Грузии смогли попасть в Парк Ваке (парк Победы), где проходят торжества в честь празднования Дня Победы, лишь после того, как сняли прикрепленные к груди георгиевские ленточки, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Как сообщается в эфире телекомпании, "у входа в парк патрулируют полицейские, сотрудники секции интересов России вошли в парк лишь после того, как сняли георгиевские ленточки". Телекомпания распространила видеокадры, на которых видно, как люди снимают георгиевские ленты и при этом спорят с патрульной полицией.
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Полицейские также не пустили в парк представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и движения "Сила в единстве", которые протестуют из-за использования коммунистической символики.
Некоторые присутствующие в парке граждане призывают правоохранителей в рамках действующей в Грузии "Хартии свободы" "наказать" участников акции "Бессмертный полк".
В Грузии действует "Хартия свободы", принятая парламентом Грузии в 2011 году в виде поправки в конституцию, которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Закон не распространяется на частных лиц, однако запрещает использовать советскую символику на государственном имуществе и имуществе, принадлежащем местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
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