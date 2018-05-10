Пашинян пообещал побороть коррупцию

Пашинян пообещал принять в ближайшие дни решения по борьбе с коррупцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал принять в ближайшие дни решения, направленные на усиление борьбы с коррупцией. "Мы рассчитываем, что граждане почувствуют изменения. В системе полиции коррупция должна быть искоренена, начиная с госавтоинспекции и заканчивая высшими звеньями. В ближайшие дни мы примем соответствующие решения, которые ожидают наши граждане. Задачей Службы национальной безопасности также должна быть борьба с коррупцией", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. Ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна назначил Валерия Осипяна начальником полиции и Артура Ванецяна — директором Службы национальной безопасности. Осипян до этого назначения был заместителем начальника полиции Еревана , Ванецян — замначальника управления СНБ по Еревану. Перед назначением Пашинян заявил, что борьбу с коррупцией в силовых структурах нужно провести очень быстро. Руководители двух силовых ведомств напрямую подчиняются главе правительства. С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.