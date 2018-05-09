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Несколько тысяч человек возложили цветы в День Победы к советскому мемориалу в Берлине
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Несколько тысяч человек возложили цветы в День Победы к советскому мемориалу в Берлине 

Авторадио 8 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Несколько тысяч человек приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Официальное празднование началось с традиционной минуты молчания у подножья мемориала. Главы и представители дипмиссий России, США, Вьетнама, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркмении, а также федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, политических партий и антифашистских организаций поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.
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