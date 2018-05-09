Несколько тысяч человек возложили цветы в День Победы к советскому мемориалу в Берлине 

Несколько тысяч человек приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Официальное празднование началось с традиционной минуты молчания у подножья мемориала. Главы и представители дипмиссий России, США, Вьетнама, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркмении, а также федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, политических партий и антифашистских организаций поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.