Президент Армении заявил, что Серж Саргсян не собирается покидать страну

"Мы с ним встретились несколько дней назад, выпили чай и побеседовали о внутриполитической ситуации в стране. Я думаю, что президент Саргсян не собирается покидать родину", — сказал Саркисян.

"Я очень надеюсь, что новое правительство будет успешным. В противном случае все те надежды, которые питает народ Армении, будут напрасными", — добавил глава государства.

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.