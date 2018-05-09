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Президент Армении заявил, что Серж Саргсян не собирается покидать страну
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Президент Армении заявил, что Серж Саргсян не собирается покидать страну 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Экс-президент Армении Серж Саргсян не собирается покидать страну. Об этом 9 мая в парке Победы на брифинге с журналистами заявил глава республики Армен Саркисян.
"Мы с ним встретились несколько дней назад, выпили чай и побеседовали о внутриполитической ситуации в стране. Я думаю, что президент Саргсян не собирается покидать родину", — сказал Саркисян.
"Я очень надеюсь, что новое правительство будет успешным. В противном случае все те надежды, которые питает народ Армении, будут напрасными", — добавил глава государства.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.
ТАСС: последние новости
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