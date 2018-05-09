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Президент Грузии наградит ветеранов
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Президент Грузии наградит ветеранов, чей возраст превышает 100 лет 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в парке Победы в центре Тбилиси поздравил всех с победой над фашизмом и заявил, что наградит ветеранов Второй мировой войны, чей возраст превышает 100 лет.
Торжественные собрания по случаю Дня победы проходят в Парке Победы в Тбилиси.
С утра в парке собираются ветераны Великой Отечественной войны, их родные, представители грузинских властей, оппозиции и рядовые граждане. Присутствующие возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата.
"Наши предки сумели победить фашизм и античеловеческий режим, который угрожал человечеству. Спасибо и уважение каждому из них. Сегодня мы награждаем ветеранов Второй мировой войны в возрасте 100 и больше лет. Они победили не только фашизм, но и время", — заявил Маргвелашвили журналистам.
В прошлом году грузинский президент передал 922 ветеранам Второй мировой войны ваучеры на покупку лекарств, для этого из резервного фонда главы государства выделено почти 40 тысяч долларов.
Из Грузии ушли на фронт 700 тысяч бойцов, домой вернулись лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей страны были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
В Грузии, по данным на 2016 год, проживали более 1,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас, по информации Союза ветеранов Грузии, в стране осталось около 650 ветеранов.
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