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Пашинян прилетел в Нагорный Карабах на вертолете
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Источник: Никол Пашинян прилетел в Нагорный Карабах на вертолете 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в среду в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику на вертолете. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении Пашиняна.
"Премьер-министр Пашинян прилетел на вертолете, его встретило высшее руководство Карабаха", — добавил источник.
По его словам, у Пашиняна в среду запланированы встречи с политическим и военным руководством непризнанной республики, а также пресс-конференция в Степанакерте.
Во вторник в парламенте Армении прошли выборы премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. Глава парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов фракции проголосуют за Пашиняна, "чтобы сохранить стабильность в стране".
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