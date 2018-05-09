Источник: Никол Пашинян прилетел в Нагорный Карабах на вертолете

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в среду в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику на вертолете. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении Пашиняна.

"Премьер-министр Пашинян прилетел на вертолете, его встретило высшее руководство Карабаха", — добавил источник.

По его словам, у Пашиняна в среду запланированы встречи с политическим и военным руководством непризнанной республики, а также пресс-конференция в Степанакерте.