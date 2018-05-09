Пашинян прилетел в Нагорный Карабах на вертолете

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в среду в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику на вертолете. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении Пашиняна.
"Премьер-министр Пашинян прилетел на вертолете, его встретило высшее руководство Карабаха", — добавил источник.
По его словам, у Пашиняна в среду запланированы встречи с политическим и военным руководством непризнанной республики, а также пресс-конференция в Степанакерте.
Во вторник в парламенте Армении прошли выборы премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. Глава парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов фракции проголосуют за Пашиняна, "чтобы сохранить стабильность в стране".