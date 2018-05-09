Венгрию накрыли политические митинги

У венгерского парламента в Будапаеште прошел многотысячный митинг против политики премьер-министра Виктора Орбана и правящей партии ФИДЕС, сообщает ЕuroNews.

Вчера новоизбранный парламент Венгрии провёл своё первое заседание.

Акцию протеста организовало общественное движением «Мы — большинство».

Движение призывает к объединению оппозиций в стране.

Другие же участники митинга так комментируют свои взгляды:

«Мы решили снова сюда прийти, потому что нам не нравится система выборов, потому что эта система на самом деле не сбалансирована. Да нам не только правительство не нравится, оппозиция тоже!»

По итогам только что проведённых парламентских выборов партия Орбана получила 133 места из 199 в Государственном собрании.