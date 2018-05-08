Лукашенко отметил рост прямого инвестирования в белорусские предприятия

Минск и Пекин готовы работать вместе, заявил президент Беларуси на встрече с руководством китайской финансово-инвестиционной корпорации. Она входит в топ-500 крупнейших компаний в мире, отмечает телеканал «МИР 24».

«Хочу поблагодарить вас за проекты, которые вы реализовываете в Беларуси. Очень хорошо, что мы перешли от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты. Это говорит о том, что и Китай , и вы заинтересованы работать с Беларусью», — сказал Александр Лукашенко

Бизнесмены из Поднебесной успешно проинвестировали белорусско-китайский автомобильный завод, модернизацию Оршанского комбината по производству льна. Сейчас предлагают совместные проекты в сельском хозяйстве и уже стали резидентами индустриального парка «Великий камень».

Пекин видит Минск важным партнером в международном проекте «Один пояс — один путь». Именно через Беларусь проходят торговые маршруты из Китая в Европу.

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