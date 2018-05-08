Пашинян заявил, что ограничений на импорт в Армении не будет

Ранее Пашинян заявлял, намерен искоренить экономические монополии, в том числе в сфере импорта.

"С сегодняшнего дня никаких ограничений при импорте товаров в Армении не будет. Любой импортируемый товар должен быть растаможен в максимально короткие сроки и ввезен на территорию республики", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Премьер предложил сообщать его команде и журналистам о любых проблемах, связанных с импортом.

Пашинян также призвал требовать при осуществлении сделок от хозяйствующих субъектов чеки контрольно-кассовых аппаратов, так это позволит обеспечить доходную часть бюджета.

По словам премьера, при встрече с ним руководители экономического сектора заявили, что никаких задолженностей по зарплатам, пенсиям и пособиям не будет.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.

Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.