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Пашинян заявил, что ограничений на импорт в Армении не будет
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Пашинян заявил, что ограничений на импорт в Армении не будет 

РИА Новости 21 минуту назад
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что никаких ограничений на импорт товаров в стране не будет.
Ранее Пашинян заявлял, намерен искоренить экономические монополии, в том числе в сфере импорта.
"С сегодняшнего дня никаких ограничений при импорте товаров в Армении не будет. Любой импортируемый товар должен быть растаможен в максимально короткие сроки и ввезен на территорию республики", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Премьер предложил сообщать его команде и журналистам о любых проблемах, связанных с импортом.
Пашинян также призвал требовать при осуществлении сделок от хозяйствующих субъектов чеки контрольно-кассовых аппаратов, так это позволит обеспечить доходную часть бюджета.
По словам премьера, при встрече с ним руководители экономического сектора заявили, что никаких задолженностей по зарплатам, пенсиям и пособиям не будет.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.
Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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