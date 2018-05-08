Главы МИД Узбекистана и Латвии обсудили практические аспекты двусторонних отношений

Абдулазиз Камилов и Ташкент, 8 мая / Синьхуа / — Министры иностранных дел Узбекистана Литвы Линас Линкявичюс сегодня обменялись мнениями по практическим аспектам дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В центре внимания были вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Товарооборот между Узбекистаном и Литвой в 2017 году составил 264 млн долларов. —0—