Политолог не исключил продолжение политического кризиса в Армении

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

"Я считаю, что это не конец кризиса, а только начало в том смысле, что сама по себе форма смены власти или прихода к власти гражданина Пашиняна весьма сомнительна — с помощью давления улицы, с помощью, как они сами называли, «бархатной революции», — заявил РИА Новости Мартынов.

Он отметил, что это произошло на фоне «усталости армянского общества от фамилии Саргсян», находящегося, по словам эксперта, в «состоянии экзальтации» и поддерживающего Пашиняна.

Продолжение кризиса будет связано с роспуском парламента, считает Мартынов. «Сам Пашинян неоднократно говорил, что необходимо провести досрочные парламентские выборы, то есть это следующий этап внутриполитического кризиса — кризис парламентский», — сказал он.

Эксперт считает, что Пашинян, которому не хватает опыта государственного управления, может стать «премьером переходного периода» и после досрочных парламентских выборов «капитализировать уличный успех» в виде числа своих депутатов в парламенте, а потом уже распределять все между реальными игроками.

"Он в данном случае катализатор или торпеда, но не политик-тяжеловес, народная любовь сегодняшняя к Пашиняну — это не любовь к вождю, это любовь к некоему «Че Геваре», который сумел снести ненавистную многим предыдущую власть Саргсяна и его окружения", — полагает директор Международного института новейших государств.