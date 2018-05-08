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Политолог не исключил продолжение политического кризиса в Армении
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Политолог не исключил продолжение политического кризиса в Армении 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Избрание премьер-министром Армении Никола Пашиняна не положит конец внутриполитическому кризису в стране, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что «это только начало».
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
"Я считаю, что это не конец кризиса, а только начало в том смысле, что сама по себе форма смены власти или прихода к власти гражданина Пашиняна весьма сомнительна — с помощью давления улицы, с помощью, как они сами называли, «бархатной революции», — заявил РИА Новости Мартынов.
Он отметил, что это произошло на фоне «усталости армянского общества от фамилии Саргсян», находящегося, по словам эксперта, в «состоянии экзальтации» и поддерживающего Пашиняна.
Продолжение кризиса будет связано с роспуском парламента, считает Мартынов. «Сам Пашинян неоднократно говорил, что необходимо провести досрочные парламентские выборы, то есть это следующий этап внутриполитического кризиса — кризис парламентский», — сказал он.
Эксперт считает, что Пашинян, которому не хватает опыта государственного управления, может стать «премьером переходного периода» и после досрочных парламентских выборов «капитализировать уличный успех» в виде числа своих депутатов в парламенте, а потом уже распределять все между реальными игроками.
"Он в данном случае катализатор или торпеда, но не политик-тяжеловес, народная любовь сегодняшняя к Пашиняну — это не любовь к вождю, это любовь к некоему «Че Геваре», который сумел снести ненавистную многим предыдущую власть Саргсяна и его окружения", — полагает директор Международного института новейших государств.
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