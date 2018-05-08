Пашинян принял доклад о затратах и доходах госбюджета 

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник принял доклад о затратах и доходах госбюджета у и.о. министра финансов Вардана Арамяна, главы Комитета госдоходов Вардана Арутюняна и первого замминистра финансов Атома Джанджугазяна. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
"Пашинян принял доклад о доходах и затратах государственного бюджета. Премьер-министр попросил у должностных лиц продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства", — говорится в заявлении пресс-службы.
Во вторник в парламенте Армении прошли выборы премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. Глава парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов фракции проголосуют за Пашиняна, «чтобы сохранить стабильность в стране».