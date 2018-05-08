Пашинян принял доклад о затратах и доходах госбюджета

"Пашинян принял доклад о доходах и затратах государственного бюджета. Премьер-министр попросил у должностных лиц продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства", — говорится в заявлении пресс-службы.