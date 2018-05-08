В Баку назвали заявления Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью»

Пашинян ранее заявил о готовности к переговорам с властями Азербайджана по урегулированию конфликта с условием участия в них непризнанной республики.

"Первоначальные заявления новоиспеченного премьер министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования… нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем понимания. Что это первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может все вместе? Поживем-увидим", — сказал Гаджиев.

Он также выразил надежду на приход ко власти в Армении «здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку».

Ранее сообщалось, что Пашинян заявил о намерении отправиться 9 мая в Карабах.