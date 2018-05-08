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В Баку назвали заявления Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью»
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В Баку назвали заявления Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев скептически отнесся к заявлениями нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу непризнанного Нагорного Карабаха, передает РИА «Новости».
Пашинян ранее заявил о готовности к переговорам с властями Азербайджана по урегулированию конфликта с условием участия в них непризнанной республики.
"Первоначальные заявления новоиспеченного премьер министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования… нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем понимания. Что это первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может все вместе? Поживем-увидим", — сказал Гаджиев.
Он также выразил надежду на приход ко власти в Армении «здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку».
Ранее сообщалось, что Пашинян заявил о намерении отправиться 9 мая в Карабах.
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