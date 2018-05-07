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Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна
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Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна 

РИА Новости 7 мая 2018
РИА НОВОСТИ. ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ АРМЕНИИ ОБЕСПЕЧИТ ИЗБРАНИЕ ПРЕМЬЕРОМ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ ПАШИНЯНА — ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА
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Пашинян поддержал стратегические отношения с Россией В Евросоюзе выразили надежду на сотрудничество с новым премьером Армении Биография Никола Пашиняна
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