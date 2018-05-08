Эксперт прокомментировал избрание Пашиняна премьером Армении

"Ситуация, при которой Пашинян сформирует правительство из исключительно фракции оппозиции, будет тормозиться большинством в парламенте, которое продолжает оставаться у Республиканской партии . Это как минимум реальный паралич власти, если она не будет работать синхронно, если движение Пашиняна и самого правительства будет наталкиваться на саботаж в парламенте", — сказал Поляков.

Он также отметил, что оптимистичный сценарий развития событий в Армении после избрания Пашиняна стоит рассматривать в последнюю очередь.