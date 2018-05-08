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Эксперт прокомментировал избрание Пашиняна премьером Армении
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Эксперт прокомментировал избрание Пашиняна премьером Армении 

Газета.Ru 8 мая 2018
Фото: Sergei Grits/AP
Заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков прокомментировал избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Ситуация, при которой Пашинян сформирует правительство из исключительно фракции оппозиции, будет тормозиться большинством в парламенте, которое продолжает оставаться у Республиканской партии. Это как минимум реальный паралич власти, если она не будет работать синхронно, если движение Пашиняна и самого правительства будет наталкиваться на саботаж в парламенте", — сказал Поляков.
Он также отметил, что оптимистичный сценарий развития событий в Армении после избрания Пашиняна стоит рассматривать в последнюю очередь.
Ранее сообщалось, что армянский президент Армен Саркисян подписал указ, по которому Никол Пашинян становится премьером страны.
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