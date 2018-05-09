Премьер Армении заявил о безоговорочной поддержке Карабаху

Парламент Армении во вторник избрал Пашиняна на пост премьера. Накануне он заявлял о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта.

"Хочу выразить полную и безоговорочную поддержку. Мы будем продолжать процесс урегулирования на основе права Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) на самоопределение. Однако считаю, что процесс урегулирования будет неполный без участия Арцаха", — заявил Пашинян.

По его мнению, одной из причин безрезультатности процесса является его неполноценность.

Пашинян напомнил, что выразил готовность продолжать переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ.

По его словам, Армения выступает за исключительно мирное урегулирование проблемы. «Нужно также использовать потенциал диаспоры для активизации международного признания Карабаху», — сказал Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.