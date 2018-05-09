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Премьер Армении заявил о безоговорочной поддержке Карабаху
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Премьер Армении заявил о безоговорочной поддержке Карабаху 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
СТЕПАНАКЕРТ, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху.
Парламент Армении во вторник избрал Пашиняна на пост премьера. Накануне он заявлял о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта.
"Хочу выразить полную и безоговорочную поддержку. Мы будем продолжать процесс урегулирования на основе права Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) на самоопределение. Однако считаю, что процесс урегулирования будет неполный без участия Арцаха", — заявил Пашинян.
По его мнению, одной из причин безрезультатности процесса является его неполноценность.
Пашинян напомнил, что выразил готовность продолжать переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ.
По его словам, Армения выступает за исключительно мирное урегулирование проблемы. «Нужно также использовать потенциал диаспоры для активизации международного признания Карабаху», — сказал Пашинян.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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