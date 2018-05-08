Пашинян требует переговоров с представителями Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров. Об этом в парламенте Армении заявил избранный 8 мая на пост главы правительства страны Никол Пашинян , передает агентство «Спутник — Армения».

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Никол Пашинян.

По словам избранного премьер-министра Армении, чтобы приступить к решению карабахской проблемы, за стол переговоров должны сесть все заинтересованные стороны. Никол Пашинян считает что руководство Арцаха обязательно должно участвовать в обсуждении вопроса.

«Хочу отметить, что переговоры не могут считаться эффективными, пока в них не участвует руководство Арцаха, что предусмотрено документами Минской группы ОБСЕ, посредничающей в переговорах», — заявил Никол Пашинян.

Российский президент Владимир Путин поздравил телеграммой Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер‐министра Армении. Российский лидер выразил надежду, что работа Пашиняна на этом посту будет способствовать успешному сотрудничеству и укреплению российско-армянских отношений.

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер‐министром Армении 8 мая. Его кандидатуру утвердили со второй попытки.