Лукашенко встретился с руководством китайской корпорации

Деловое партнерство Беларуси Китая приобрело не только устойчивый характер, но и перешло от традиционного кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в стратегически перспективные проекты. Эту динамику в экономическом сотрудничестве двух стран выделил сегодня Александр Лукашенко на встрече с руководством китайской корпорации «СИТИК Групп». Делегация из КНР во главе с ее президентом Ван Цзюном посещает Беларусь 7-10 мая, передает БЕЛТА.

Обращаясь к китайскому визави, президент с удовлетворением признал, что, учитывая масштабы проектов, которые «СИТИК Групп» осуществляет на белорусской земле, «можно сказать, что вы частый гость у нас». По словам главы государства, это говорит о том, что Китай и Беларусь готовы работать вместе и развивать сотрудничество. «Что вы не просто рассчитываете на нас, но и верите, что построенные объекты всегда будут объектами собственности и китайских компаний, и белорусских, с которыми вы работаете. Мы гарантировали и будем гарантировать всегда вашу собственность на белорусской земле», — заверил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил и об особом периоде визита китайских бизнесменов, поскольку он проходит в канун Дня Победы. «Знаю, как вы трепетно относитесь к победе китайского народа над империализмом. Вы цените итоги Второй мировой войны и тот вклад, который внес в разгром нацизма Советский Союз», — добавил глава государства.

Ван Цзюн рассказал Александру Лукашенко о реализации текущих проектов в Беларуси и возможных направлениях для развития сотрудничества. В частности, обсуждались итоги строительства завода «БЕЛДЖИ», модернизация Оршанского льнокомбината. «Мы успешно завершили все работы и получили положительные оценки со стороны белорусских партнеров, — отметил китайский гость. — Такие результаты были бы невозможны без поддержки белорусского правительства и наших партнеров». «СИТИК Групп», по его словам, готова расширять сотрудничество с Минском в новых сферах, в том числе, финансовой и сельскохозяйственной.

"Мы видим очень большую перспективу в дальнейшем развитии бизнеса в Беларуси", — сказал Ван Цзюн журналистам по итогам встречи с президентом Беларуси.