В Госдуме надеются на укрепление связей с Арменией после избрания Пашиняна

Ранее во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Пашиняна.

"Избрание премьер-министром Армении Никола Пашиняна — безусловно, внутреннее дело этой страны. Со своей стороны, мы рассчитываем на сохранение и укрепление наших двусторонних отношений, на продолжение курса на стратегическое партнерство, развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ", — заявил Слуцкий журналистам.

По словам депутата, на это позволяет надеяться позиция самого нового главы армянского правительства, который заверил, что приоритетом для Еревана остаются союзнические отношения с Москвой.

"Россия и Армения исторически были вместе, вместе нам строить и наше будущее", — заключил Слуцкий.