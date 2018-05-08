В Госдуме надеются на укрепление связей с Арменией после избрания Пашиняна 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Госдуме рассчитывают на укрепление отношений между Россией и Арменией, на развитие взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после избрания премьером республики Никола Пашиняна, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Пашиняна.
"Избрание премьер-министром Армении Никола Пашиняна — безусловно, внутреннее дело этой страны. Со своей стороны, мы рассчитываем на сохранение и укрепление наших двусторонних отношений, на продолжение курса на стратегическое партнерство, развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ", — заявил Слуцкий журналистам.
По словам депутата, на это позволяет надеяться позиция самого нового главы армянского правительства, который заверил, что приоритетом для Еревана остаются союзнические отношения с Москвой.
"Россия и Армения исторически были вместе, вместе нам строить и наше будущее", — заключил Слуцкий.