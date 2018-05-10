Президент Армении назначил новых руководителей полиции и СНБ

"Назначить начальником полиции Армении Валерия Осипяна , директором Службы национальной безопасности — Артура Ванецяна", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Осипян до этого назначения был заместителем начальника полиции Еревана, Ванецян — замначальника управления СНБ по Еревану.

Премьер Армении Пашинян в видеообращении на странице в Facebook сообщил, что назначение Осипяна носит символический характер. «Перед революцией мы и Осипян, мы и полиция находились по разные стороны колючей проволоки, и я посчитал, что после этого символического решения мы окажемся на одной стороне и попытаемся искоренить культуру „колючих проволок“, — сказал Пашинян. Новый глава СНБ, по его словам, должен обратить особое внимание на борьбу с таможенными нарушениями.

Он подчеркнул, что борьбу с коррупцией в силовых структурах нужно провести очень быстро и от этого будет зависеть работа глав полиции и СНБ.

Руководители двух силовых ведомств напрямую подчиняются главе правительства.