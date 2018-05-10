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Президент Армении назначил новых руководителей полиции и СНБ
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Президент Армении назначил новых руководителей полиции и СНБ 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна назначил новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ).
"Назначить начальником полиции Армении Валерия Осипяна, директором Службы национальной безопасности — Артура Ванецяна", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
Осипян до этого назначения был заместителем начальника полиции Еревана, Ванецян — замначальника управления СНБ по Еревану.
Премьер Армении Пашинян в видеообращении на странице в Facebook сообщил, что назначение Осипяна носит символический характер. «Перед революцией мы и Осипян, мы и полиция находились по разные стороны колючей проволоки, и я посчитал, что после этого символического решения мы окажемся на одной стороне и попытаемся искоренить культуру „колючих проволок“, — сказал Пашинян. Новый глава СНБ, по его словам, должен обратить особое внимание на борьбу с таможенными нарушениями.
Он подчеркнул, что борьбу с коррупцией в силовых структурах нужно провести очень быстро и от этого будет зависеть работа глав полиции и СНБ.
Руководители двух силовых ведомств напрямую подчиняются главе правительства.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии „Гражданский договор“ Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале „бархатной революции“. Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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