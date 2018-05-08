Пашинян заявил о возможных изменениях в МИД и силовых структурах Армении

ЕРЕВАН , 8 мая — РИА Новости . Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что видит возможность кадровых изменений в МИД и силовых структурах страны. "Глав МИД, Минобороны и силовых структур назначает премьер", — сказал Пашинян. На вопрос, видит ли он возможность изменений в этих структурах, Пашинян ответил утвердительно. Ранее во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Пашиняна. С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.