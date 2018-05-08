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Пашинян заявил о возможных изменениях в МИД и силовых структурах Армении
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Пашинян заявил о возможных изменениях в МИД и силовых структурах Армении 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что видит возможность кадровых изменений в МИД и силовых структурах страны.
"Глав МИД, Минобороны и силовых структур назначает премьер", — сказал Пашинян. На вопрос, видит ли он возможность изменений в этих структурах, Пашинян ответил утвердительно.
Ранее во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Пашиняна.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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