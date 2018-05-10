Ещё
Главы силовых ведомств Армении лишились постов по требованию Пашиняна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы силовых ведомств Армении лишились постов по требованию Пашиняна 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Начальник полиции Армении и директор службы национальной безопасности уволены по указу президента страны Армена Саркисяна.
«Освободить от занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна», — говорится в указе, передает РИА «Новости».
Ранее с предложением уволить Гаспаряна и Кутояна обратился к президенту премьер-министр страны Никол Пашинян.
Во вторник Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром республики.
В отставку подали глава минобороны страны Виген Саркисян, первый замминистра обороны Армении Артак Закарян и замминистра Артак Давтян.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сотни белорусов приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Минске Баку ответил на предложение Пашиняна о переговорах по Карабаху Пашиняна избрали премьером Армении
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1040
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала366
Клейменов больше не будет вести программу «Время»91
Асад ответил Трампу на оскорбление74
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1403
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение