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«Все на выход»: специальный репортаж об акциях протеста в Армении
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«Все на выход»: специальный репортаж об акциях протеста в Армении 

Мир24 1 час назад
Отставка Сержа Саргсяна запустила в Армении стремительный процесс перехода власти, который многим казался опасным и непредсказуемым. Лидер протестного движения Никол Пашинян вывел бастовать на улицы всю страну, убедив людей, что революция — это их единственный выход.
В городах и селах Армении лидера бархатной революции встречали как национального героя. Везде, где должен был появиться Никол Пашинян, люди перекрывали дороги, выходили на митинги и скандировали на армянском «Никол — премьер».
Образ бородатого борца-революционера в бейсболке теперь один из самых популярных в Армении. Стали модными футболки с портретом Пашиняна, его изображениями обклеены машины, его голос звучит из динамиков как музыкальный хит.
Какая она, революция по-армянски, смотрите в специальном репортаже телеканала «МИР 24» «Все на выход».
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