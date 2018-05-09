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Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских военных в Вене
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Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских военных в Вене 

Авторадио 1 час назад
Фото: Украина.ру
Дипмиссии России и стран СНГ в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советскому воину-освободителю, расположенному на площади Шварценбергплатц в центре Вены. В церемонии приняли участие послы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. К ним присоединились представители дипмиссий Сербии, Китая и Чехии, а также статс-секретарь австрийского МВД. Помимо дипломатов, на площади собрались и многочисленные соотечественники с цветами и георгиевскими ленточками. Среди собравшихся были и участники акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Вене сегодня вечером.
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