Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских военных в Вене 

Дипмиссии России и стран СНГ в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советскому воину-освободителю, расположенному на площади Шварценбергплатц в центре Вены. В церемонии приняли участие послы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. К ним присоединились представители дипмиссий Сербии, Китая и Чехии, а также статс-секретарь австрийского МВД. Помимо дипломатов, на площади собрались и многочисленные соотечественники с цветами и георгиевскими ленточками. Среди собравшихся были и участники акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Вене сегодня вечером.