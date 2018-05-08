Пашинян пообещал развивать технологии, сельское хозяйство и туризм

"Мы должны развивать революционными темпами сферу высоких технологий, для чего есть все основания, работать над становлением военно-промышленного комплекса для обеспечения обороноспособности страны и… ее безопасности", — сказал Пашинян.

По его словам, в сельском хозяйстве должны применяться новые технологии, необходимо уменьшить и свести к минимуму площади необработанных земель, решить проблемы с непосильными кредитными обязательствами, обеспечить доступность орошаемой воды.

"В дни революции Армения находилась в центре внимания в мире, и у нас ожидается рост притока туристов. Рост туризма обеспечит развитие малого и среднего бизнеса", — сказал Пашинян.

Он заявил, что гарантирует освобождение бизнеса от обязательств перед коррумпированной системой. «Мы должны применить ту экономическую модель, которая изменит жизнь людей, приведет к снижению уровня безработицы и бедности», — сказал кандидат в премьеры.

Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями «Елк» (Исход), «Блока Царукян» и «Дашнакцутюна». Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. Для избрания Пашиняну нужны голоса как минимум шести депутатов от РПА. Правящая партия уже обещала обеспечить избрание премьера.