В ОДКБ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

"Рассчитываю на продолжение интенсивного сотрудничества в деле укрепления ОДКБ, решения стоящих перед ней задач с учетом законных интересов всех государств-членов организации", — говорится в заявлении Хачатурова.

Глава ОДКБ поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера и выразил уверенность, что «политический опыт и всенародная поддержка» позволят правительству Армении в кратчайшие сроки осуществить заявленные реформы.