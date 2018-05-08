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В ОДКБ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией
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В ОДКБ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выразил надежду на продолжение интенсивного сотрудничества с Арменией после избрания Никола Пашиняна премьер-министром республики, сообщается во вторник на сайте организации.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
"Рассчитываю на продолжение интенсивного сотрудничества в деле укрепления ОДКБ, решения стоящих перед ней задач с учетом законных интересов всех государств-членов организации", — говорится в заявлении Хачатурова.
Глава ОДКБ поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера и выразил уверенность, что «политический опыт и всенародная поддержка» позволят правительству Армении в кратчайшие сроки осуществить заявленные реформы.
Военный комитет ОДКБ был создан решением Совета министров обороны ОДКБ 19 декабря 2012 года для оперативного рассмотрения вопросов планирования, применения и развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и подготовки необходимых предложений. В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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