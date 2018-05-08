В Армении задержали нарушителей из Азербайджана? Комментарий Минобороны АР 

БАКУ, 8 мая — Sputnik. Армянские военнослужащие задержали иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана. Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает Sputnik Армения.
"Минувшей ночью при попытке нарушить армяно-азербайджанскую границу армянские военнослужащие задержали шестерых иностранцев", — пишет Ованнисян.
Подробности инцидента неизвестны.
Как сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе Минобороны АР, ведомство не располагает информацией касательно данного инцидента.