В Армении задержали нарушителей из Азербайджана? Комментарий Минобороны АР

БАКУ , 8 мая — Sputnik . Армянские военнослужащие задержали иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана . Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает Sputnik Армения.

"Минувшей ночью при попытке нарушить армяно-азербайджанскую границу армянские военнослужащие задержали шестерых иностранцев", — пишет Ованнисян.

Подробности инцидента неизвестны.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе Минобороны АР, ведомство не располагает информацией касательно данного инцидента.