Пашинян: «Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом» 

Лидер фракции «Елк» в Национальном собрании Армении Никол Пашинян считает развитие отношений с Россией приоритетом государственной политики. Об этом он заявил, выступая на внеочередном заседании армянского парламента, посвященном выборам нового премьер-министра страны. Единственным кандидатом на эту должность является сам Пашинян.
"После избрания главным направлением внешней политики считаю коллективные интересы Армении и армянской диаспоры. Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ. Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом. Мы смотрим на военное партнерство с Россией как на важный фактор обеспечения нашей безопасности", — заявил с трибуны парламента Пашинян.
Кроме того, он пообещал «прилагать усилия для отмены визового режима с ЕС», а также заключить с Европой соглашение о свободной торговле. Также, в начале своего выступления кандидат на должность премьер-министра заявил, что «мирные протесты подняли авторитет Армении на международной арене».
Тем временем, на Площади Республики в Ереване собираются сторонники Пашиняна. На этот раз он не призывал блокировать движение в центре столицы, как это случилось 1 мая, после первого — провального для него голосования. Напротив, он пообещал, что сразу после избрания объявит 8 мая выходным днем.