Ещё
Пашинян: «Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян: «Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом» 

Российская Газета 23 минуты назад
Лидер фракции «Елк» в Национальном собрании Армении Никол Пашинян считает развитие отношений с Россией приоритетом государственной политики. Об этом он заявил, выступая на внеочередном заседании армянского парламента, посвященном выборам нового премьер-министра страны. Единственным кандидатом на эту должность является сам Пашинян.
"После избрания главным направлением внешней политики считаю коллективные интересы Армении и армянской диаспоры. Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ. Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом. Мы смотрим на военное партнерство с Россией как на важный фактор обеспечения нашей безопасности", — заявил с трибуны парламента Пашинян.
Кроме того, он пообещал «прилагать усилия для отмены визового режима с ЕС», а также заключить с Европой соглашение о свободной торговле. Также, в начале своего выступления кандидат на должность премьер-министра заявил, что «мирные протесты подняли авторитет Армении на международной арене».
Тем временем, на Площади Республики в Ереване собираются сторонники Пашиняна. На этот раз он не призывал блокировать движение в центре столицы, как это случилось 1 мая, после первого — провального для него голосования. Напротив, он пообещал, что сразу после избрания объявит 8 мая выходным днем.
Российская Газета: последние новости
Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками Пашинян: "Развитие отношений с Россией остается нашим приоритетом" Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП37
Астролог предсказал победу Путина и пожалел36
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1031
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика31
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»321
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение