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«Армяно-российские отношения будут более братскими»
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Пашинян заявил, что армяно-российские отношения будут более братскими 

ТАСС
Фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Отношения между Арменией и Россией будут более братскими. Об этом в воскресенье вечером в армянской церкви Святого Саркиса в Адлере заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает армянское государственное агентство Арменпресс.
"Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей Родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи (в понедельник в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном — прим. ТАСС) будут эффективными. Следовательно, Боже храни Российскую Федерацию, Боже храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба", — заявил Пашинян.
Он также призвал бизнесменов двух стран делать инвестиции в Армении.
"Я призываю всех армян, бизнесменов Сочи и всех российских и армянских бизнесменов РФ приехать в Армению и сделать инвестиции, создать рабочие места, потому что это — новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена", — отметил премьер-министр Армении.
Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Сочи для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС). В ходе рабочего визита состоится первая встреча премьер-министра Армении и президента России. Запланированы и другие двусторонние встречи.
8 мая после почти двухнедельных протестов оппозиции парламент республики избрал премьера. За оппозиционного лидера Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42. После его избрания правившая Республиканская партия Армении заявила об уходе в оппозицию и отказе от всех постов в правительстве.
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