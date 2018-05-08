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Пашинян завил, что готов к переговорам по Карабаху с властями Азербайджана
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Пашинян завил, что готов к переговорам по Карабаху с властями Азербайджана 

РИА Новости 48 минут назад
КАНДИДАТ В ПРЕМЬЕРЫ АРМЕНИИ ПАШИНЯН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ВЛАСТЯМИ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО КАРАБАХУ
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Пашинян поддержал стратегические отношения с Россией Пашинян заявил, что революция откроет новые возможности перед Карабахом МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
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