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Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы
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Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом национального самосознания», — убежден президент Беларуси. Об этом говорится в тексте поздравления, с которым Александр Лукашенко обратился накануне 9 Мая к соотечественникам, сообщает его пресс-служба.
День Победы «пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него», — говорится в поздравлении.
"Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы", — подчеркнул Александр Лукашенко.
Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам. «Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости», — обратил внимание президент.
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