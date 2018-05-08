Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

«Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом национального самосознания», — убежден президент Беларуси . Об этом говорится в тексте поздравления, с которым Александр Лукашенко обратился накануне 9 Мая к соотечественникам, сообщает его пресс-служба.

День Победы «пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него», — говорится в поздравлении.

"Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам. «Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости», — обратил внимание президент.