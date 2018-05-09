Лукашенко обратился к ветеранам

Лукашенко: белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, подчеркнув, что белорусы навсегда сохранят правдивую историю о Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны, передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы, — подчеркнул президент. — Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания".

Лукашенко отметил, что День Победы пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него.

Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам.

"Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости", — отметил президент.

Белоруссия потеряла в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя, в годы оккупации фашисты разрушили и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 10 тыс. промышленных предприятий уничтожили или вывезли в Германию

9 мая по всей Белоруссии пройдут торжества в честь Дня Победы, главные из них — в Минске . Торжественная церемония возложения венков и цветов состоится в столице на площади Победы с участием высшего руководства страны, представителей общественных организаций, священнослужителей, дипломатов. Главные участники торжеств — бывшие фронтовики, ветераны войны Великой Отечественной войны.

По официальным данным, на 1 апреля в Белоруссии проживали 8412 ветеранов Великой Отечественной войны. Самым молодым из них — 86-87 лет.