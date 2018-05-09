В Баку заявили, что готовы к переговорам по Карабаху 

БАКУ, 9 мая — РИА Новости. Азербайджан готов к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, Баку призывает новое политическое руководство Армении «не повторять ошибки своих предшественников», заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Во вторник парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна. Перед избранием он заявил о готовности вести переговоры с властями Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в них примет участие непризнанная Нагорно-Карабахская республика.
"Мы все еще надеемся, что новое политическое руководство Армении не будет повторять ошибок своих предшественников, будет проводить здоровую политику и постарается создать цивильные отношения для мирного сосуществования с соседями", — заявил Гаджиев.
По его словам, «урегулирование конфликта послужит обеспечению продолжительного мира и безопасности в регионе, созданию возможностей для многостороннего регионального сотрудничества, которой, в первую очередь, воспользуется армянский народ».
"Так что мяч на поле армянской стороны и не стоит заново изобретать велосипед. Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан полностью готов к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе существующей повестки для скорейшего урегулирования конфликта", — подчеркнул он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.