В Баку заявили, что готовы к переговорам по Карабаху

Во вторник парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна. Перед избранием он заявил о готовности вести переговоры с властями Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в них примет участие непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

"Мы все еще надеемся, что новое политическое руководство Армении не будет повторять ошибок своих предшественников, будет проводить здоровую политику и постарается создать цивильные отношения для мирного сосуществования с соседями", — заявил Гаджиев.

По его словам, «урегулирование конфликта послужит обеспечению продолжительного мира и безопасности в регионе, созданию возможностей для многостороннего регионального сотрудничества, которой, в первую очередь, воспользуется армянский народ».

"Так что мяч на поле армянской стороны и не стоит заново изобретать велосипед. Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан полностью готов к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе существующей повестки для скорейшего урегулирования конфликта", — подчеркнул он.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.