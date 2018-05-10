Ещё
Карабах не может быть стороной переговоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Азербайджана заявили, что Карабах не может быть стороной переговоров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что непризнанный Нагорный Карабах не может быть стороной в переговорах по урегулированию конфликта.
Во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна. Он заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в нем примет участие непризнанный Нагорный Карабах.
"Этот нонсенс, нереально. Это не соответствует переговорному процессу и его предмету", — сказал Халафов журналистам.
По его словам "формат переговоров давно утвержден, и Нагорный Карабах не может в нем участвовать в качестве стороны".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
РИА Новости: последние новости
Саркисян уволил глав полиции и Службы нацбезопасности Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленты Пашинян заявил о возможных изменениях в МИД и силовых структурах Армении
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции222
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1186
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала523
Клейменов больше не будет вести программу «Время»95
Асад ответил Трампу на оскорбление103
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение