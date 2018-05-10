В МИД Азербайджана заявили, что Карабах не может быть стороной переговоров

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что непризнанный Нагорный Карабах не может быть стороной в переговорах по урегулированию конфликта.

Во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна. Он заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в нем примет участие непризнанный Нагорный Карабах.

"Этот нонсенс, нереально. Это не соответствует переговорному процессу и его предмету", — сказал Халафов журналистам.

По его словам "формат переговоров давно утвержден, и Нагорный Карабах не может в нем участвовать в качестве стороны".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.