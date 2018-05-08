Десятки людей собрались в центре Еревана перед началом заседания парламента

Несколько десятков сторонников лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна собрались на площади Республики в центре Еревана перед началом избрания нового премьера, которое пройдет в Национальном собрании.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников собраться 8 мая в 11.00 (10.00 мск) на площади Республики, в день выборов главы правительства. После заседания парламента, на котором Пашиняна могут избрать новым премьером, он должен отправиться на площадь к своим сторонникам.

По состоянию на 10.00 (9.00 мск), на площади уже присутствуют десятки сторонников оппозиционера. Многие из них с национальными флагами Армении . На сцене, установленной на площади, репетируют музыканты. Большинство собравшихся — молодежь.

Вокруг площади припарковано множество автомобилей, на которых также закреплены флаги Армении. Некоторые водители, проезжая мимо площади Республики, сигналят. В целом движение на прилегающих улицах осуществляется без сбоев. При этом возле площади дежурит бригада пожарных.

Национальное собрание (парламент) Армении во вторник вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.