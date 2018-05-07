Пашинян пообещал Армении новое правительство без олигархов и вендетт

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян пообещал, что в случае, если его изберут премьер-министром страны, он не станет включать в новое правительство олигархов. Об этом сообщает

News.am "Могу заверить вас в том, что в кабинете министров не будет олигархов", — заявил Пашинян, говоря о составе нового правительства. Он также пообещал, что «вендетт также не будет». «В Армении закрыта страница политических и экономических преследований», — добавил оппозиционер.

Ранее в армянских СМИ появилось сообщение о возможном назначении на пост первого вице-премьера одного из крупнейших предпринимателей Хачатура Сукиасяна, отмечает

РИА «Новости» . Между тем Пашинян, по данным агентства, заверил, что предложений об участии олигархов в состав кабмина даже не получал.

5 мая Пашинян заявил, что существует несколько вариантов состава правительства Армении. А вот какой из них будет реализован, будет зависеть от конкретной политической ситуации,

передает

News.am.

Второй тур выборов премьер-министра Армении пройдет во вторник, 8 мая. Пашинян — единственный кандидат. Его выдвинули фракции «Елк» (Исход), «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн».

Первый тур выборов прошел 1 мая. Тогда депутаты парламента не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.