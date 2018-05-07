Ещё
Пашинян пообещал Армении новое правительство без олигархов и вендетт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян пообещал Армении новое правительство без олигархов и вендетт 

Newsru.com 16 часов назад
Фото: Newsru.com
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян пообещал, что в случае, если его изберут премьер-министром страны, он не станет включать в новое правительство олигархов. Об этом сообщает
News.am  "Могу заверить вас в том, что в кабинете министров не будет олигархов", — заявил Пашинян, говоря о составе нового правительства. Он также пообещал, что «вендетт также не будет». «В Армении закрыта страница политических и экономических преследований», — добавил оппозиционер.
Ранее в армянских СМИ появилось сообщение о возможном назначении на пост первого вице-премьера одного из крупнейших предпринимателей Хачатура Сукиасяна, отмечает
РИА «Новости». Между тем Пашинян, по данным агентства, заверил, что предложений об участии олигархов в состав кабмина даже не получал.
5 мая Пашинян заявил, что существует несколько вариантов состава правительства Армении. А вот какой из них будет реализован, будет зависеть от конкретной политической ситуации,
передает
News.am.
Второй тур выборов премьер-министра Армении пройдет во вторник, 8 мая. Пашинян — единственный кандидат. Его выдвинули фракции «Елк» (Исход), «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн».
Первый тур выборов прошел 1 мая. Тогда депутаты парламента не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.
Newsru.com: последние новости
Солист System of a Down прилетел в Ереван и вместе с лидером оппозиции выступил перед протестующими на площади Республики Лидер армянской оппозиции Пашинян призвал своих сторонников прекратить акции протеста в преддверии новых выборов премьера В Ереване вновь перекрывают автодороги
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1153
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом299
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ80
Названа альтернативная версия крушения Ка-52152
В США рассчитали летальный ядерный удар России242
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение