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Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна
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Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна 

РИА Новости 8 часов назад
РИА НОВОСТИ. ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ АРМЕНИИ ОБЕСПЕЧИТ ИЗБРАНИЕ ПРЕМЬЕРОМ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ ПАШИНЯНА — ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА
РИА Новости: последние новости
Пашинян призвал сторонников собраться с утра на площади Республики Представитель "Дашнакцутюн" не проголосует за Пашиняна Президент Армении надеется, что партии проявят мудрость на выборах премьера
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